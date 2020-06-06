"يديعوت": العمادي يصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية

ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت 6/6/2020، أن المبعوث القطري محمد العمادي سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي سيدخل فيها القطاع بعد منعه ونائبه الحردان بسبب تفشي فيروس كورونا في "إسرائيل".

يذكر، أن العمادي تأخر وصوله لقطاع غزة، عن موعده الشهري، حيث يتم توزيع المنحة القطرية كل بداية شهر، دون توضيح الأسباب.

وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار قطرية لشهر مايو /2020، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الغزيون نتيجة الحصار المتواصل منذ 13 عاماً.