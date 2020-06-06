سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 6-6-2020

رغم انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي عالمياً منذ يومين ، ما أثر على سعر صرف الدولار في سوريا.

يوم الجمعة الماضية 5/6/2020 فقدت الليرة 20% من قيمتها في دمشق وارتفع الدولار 380 ليرة سورية ، وبذلك ادى ذلك الى اثار كارثية ستلحق بسعر صرف الليرة الأمر الذي ولد حركة طلب على الدولار ، وبخلاف المعتاد، شهد سوق الصرف حركة تعاملات وارتفاعاً حاداً في سعر صرف الدولار الامريكي .

ونقدم لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 6/6/2020:

ارتفع دولار دمشق 150 ليرة واغلق ما بين (2100 – 2120) ليرة شراء، و(2150 – 2160) ليرة بيع.

وارتفع دولار حلب 130 ليرة، واغلق ما بين 2100 ليرة شراء، و(2120 – 2130) ليرة بيع.

وارتفع الدولار في درعا، 140 ليرة واغلق ما بين (2060 – 2080) ليرة شراء، و(2090 – 2110) ليرة بيع.

ارتفع دولار ريف حلب الشمالي 130 ليرة واغلق ما بين 2050 ليرة شراء، و2090 ليرة بيع.

ارتفع دولار إدلب 150 ليرة واغلق ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 6/6/2020

وصل سعر الليرة السورية مقابل الدولار= 704 ليره سورية.

وصل سعر الليرة السورية مقابل اليورو= 771.58 ليرة سورية.

وصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الاماراتي= 191.66 ليرة سورية.

وصل سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري= 44.50 ليرة.

وصل سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي= 187.43 ليرة.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المحافظات السورية في البنك المركزي والسوق السوداء، وأسعار صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.