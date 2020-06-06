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خسوف القمر الليلة الماضية لم يشرع له الصلاة ..فما السبب؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:16 - 06 يونيو 2020
صور مباشرة لخسوف القمر من سماء مدينة غزة صور مباشرة لخسوف القمر من سماء مدينة غزة
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أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء امس الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي  فلا تشرع له الصلاة.

وكتب الخثلان على "تويتر": "الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة".

وأضاف: " خسوف القمر الفلكي خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي".

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وأشار إلى أن الخسوف بدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

 

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