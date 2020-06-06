خسوف القمر الليلة الماضية لم يشرع له الصلاة ..فما السبب؟

أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء امس الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي فلا تشرع له الصلاة.

وكتب الخثلان على "تويتر": "الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة".

وأضاف: " خسوف القمر الفلكي خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي".

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وأشار إلى أن الخسوف بدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.