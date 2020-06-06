ارتفاع أسعار الذهب في فلسطين

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين لجميع عيارات الذهب، مع انخفاض متتالي لأسعار العملات مقابل الشيكل، في ظل ارتفاع لسعره في السوق العالمي لجرام الذهب.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار الأمريكي

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 187.99 شيكل $54.19

سعر الذهب عيار 22 172.33 شيكل $49.68

اسعار الذهب عيار 21 164.50 شيكل $47.42

اسعار الذهب عيار 18 140.99 شيكل $40.65

سعر الذهب عيار 14 109.66 شيكل $31.61

سعر الذهب عيار 12 94.00 شيكل $27.10

اسعار أوقية الذهب 5,846 شيكل $1,685

اسعار جنيه الذهب 1,316 شيكل $379.36

اسعار كيلو الذهب 187,990 شيكل $54,193

يذكر أن ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها يرجع لعاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط، والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.