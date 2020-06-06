انخفاض اسعار الدجاج في غزة اليوم السبت 6/6/2020

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة انخفاضاً ، منذ الخميس الماضي ، حيث جاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم السبت 6/6/2020

وبلغ سعر الدجاج وملحقاتها اليوم في اسواق قطاع غزة لتصل لـ "8.5" شيقلاً فيما وصل كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.

وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأربعاء 3/6/2020 على النحو التالي :

1- كيلو الدجاج حي من 9_8.5

2- كيلو استيكات 23 شيكلاً

3- دبوس الدجاج 13 شيكلاً

4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً

6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكلاً

7-كيلو جناح الدجاج 8 شيكلاً

8-كيلو الشيش 23 شيكلاً

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 6/6/2020 على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخد: 10 شيكل

جناح: 8 شيكل