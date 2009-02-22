ارتفاع عدد قتلي انهيار نفق في رفح منذ الأمس إلي خمسة

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا إنهيار أحد الأنفاق على الحدود الفلسطينية- المصرية مساء أمس إلى خمسة بعد العثور على أربعة جثث جديدة، إضافة إلى الجثة التي عثر عليها بالأمس.

وأكدت المصادر الطبية بمستشفى أبو يوسف النجار في رفح وصول جثث لاربعة شبان بعد أن عثرت عليها فرق الدفاع المدني، التي شرعت منذ انهيار النفق بالبحث عن المفقودين بداخله، فيما تمكنت الطواقم امس من انتشال جثة ونقلها الى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأوضح د. معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن الضحايا هم: رافع جمال الحاوي، وعمار علي ابو قورة، ونهاد أحمد عبيد وزيدان جودة الأغا، فيما يجهل مصير خامسهم حتى اللحظة وهو من عائلة شعث.

وأشار حسنين إلى أن عدد ضحايا الأنفاق بلغ 63 شخصاً منذ بدء استخدامها لتهريب البضائع والسلع الى قطاع غزة المحاصر، وتزداد مهمة العاملين في هذه الأنفاق خطورة في فصل الشتاء بسبب الأمطار التي تتسبب بانهيار الرمال واختناق من تحتها.

وكانت إسرائيل قصفت خلال وبعد عدوانها على غزة منطقة الأنفاق، مدمرة عدداً كبيراً منها بحجة منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة، إلا أن الفلسطينيين سرعان ما يعودون إليها نظراً لعدم وجود بديل أمامهم بسبب الحصار وشح المواد التي تسمح إسرائيل بادخالها عبر معابرها التي تغلقها في اغلب الاوقات.