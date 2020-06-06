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طقس فلسطين اليوم 6/6/2020: أجواء حارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:07 - 06 يونيو 2020
طقس حار طقس حار
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من المتوقع أن يكون طقس فلسطين اليوم السبت 6/6/2020، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

وغدا الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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