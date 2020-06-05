بالتفاصيل.. نظام الكيتو دايت بالوجبات لانقاص الوزن 2020

نقدم لكم اليوم نظام الكيتو دايت بالوجبات الذي يبحث عنه الكثيرون، من أجل فقدان الوزن سريعًا مع الاحتفاظ بنظام صحي مع هذا النظام الذي يرجع إلى اعتماده على الدهون في مقابل تقليل الكربوهيدرات.

نظام الكيتو دايت بالوجبات

السبت

-الفطار: جبن ومعه خضار + عجة البيض + بيكون بقري.

-الغداء: جبن بجانبه مكسرات + شرائح ديك رومي.

-العشاء :تونة + بيض + سبانخ مُعد في زيت جوز الهند.

-الفطار: جبن ومعه خضار + عجة البيض + بيكون بقري. -الغداء: جبن بجانبه مكسرات + شرائح ديك رومي. -العشاء :تونة + بيض + سبانخ مُعد في زيت جوز الهند. الأحد

-الفطار: مشروم + بيض مقلي + لحم بيكون بقري.

-الغداء: برجر ومعه صلصة وجبن + الجواكامولي.

-العشاء: شريحة لحم + بيض مع سلطة.

-الفطار: مشروم + بيض مقلي + لحم بيكون بقري. -الغداء: برجر ومعه صلصة وجبن + الجواكامولي. -العشاء: شريحة لحم + بيض مع سلطة. الإثنين

-الفطار: سجق + بيض + طماطم.

-الغداء: سلطة دجاج + زيت زيتون + جبن فيتا.

-العشاء: سمك سلمون + الاسبراجوس المحمر في الزبدة.

-الفطار: سجق + بيض + طماطم. -الغداء: سلطة دجاج + زيت زيتون + جبن فيتا. -العشاء: سمك سلمون + الاسبراجوس المحمر في الزبدة. الثلاثاء

-الفطار: بيض مقلي بالريحان بجانب جبن ماعز + بيض + طماطم.

-الغداء: حليب اللوز ومعه زبدة فول سوداني + مخفوق اللبن والكاكاو مع محلي نبات الستيفيا.

-العشاء: جبن شيدر + كرات لحم مفروم + خضروات.

-الفطار: بيض مقلي بالريحان بجانب جبن ماعز + بيض + طماطم. -الغداء: حليب اللوز ومعه زبدة فول سوداني + مخفوق اللبن والكاكاو مع محلي نبات الستيفيا. -العشاء: جبن شيدر + كرات لحم مفروم + خضروات. الأربعاء

-الفطار: مخفوق اللبن الكيتوجينك.

-الغداء: سلطة الروبيان + زيت زيتون + أفوكادو.

-العشاء: شرائح لحم بقري + جبنة البارميزان + البروكلي + السلطة.

-الفطار: مخفوق اللبن الكيتوجينك. -الغداء: سلطة الروبيان + زيت زيتون + أفوكادو. -العشاء: شرائح لحم بقري + جبنة البارميزان + البروكلي + السلطة. الخميس

-الفطار: بيض أومليت + أفوكادو + صلصة وفلفل وبصل وتوابل.

-الغداء: الجواكامولي + الصلصة + حفنة من المكسرات والكرفس.

-العشاء: دجاج محشو بالجبن الدسم بجانب صوص البيستو، والخضار.

-الفطار: بيض أومليت + أفوكادو + صلصة وفلفل وبصل وتوابل. -الغداء: الجواكامولي + الصلصة + حفنة من المكسرات والكرفس. -العشاء: دجاج محشو بالجبن الدسم بجانب صوص البيستو، والخضار. الجمعة

-الفطار: زبادي خالي من السكر ومعه زبدة الفول السوداني، ومسحوق الكاكاو، ونبات الستيفيا.

-الغداء: لحم بقري محمر في زيت جوز الهند + خضار.

-العشاء: شرائح برجر محمرة في الزبد بجانب البيض، والجبن.

جدول رجيم الكيتو

السبت

-الفطار: كوب حليب جوز الهند ومعه حبات الجوز.

-الغداء: طبق كوسة مطبوخة محشوة باللحم المطبوخ بالزبدة + البصل + البقدونس.

-العشاء: قطعة لحم دجاج مطهاه بزيت جوز الهند، وبهارات + سلطة خضراء.

-الفطار: كوب حليب جوز الهند ومعه حبات الجوز. -الغداء: طبق كوسة مطبوخة محشوة باللحم المطبوخ بالزبدة + البصل + البقدونس. -العشاء: قطعة لحم دجاج مطهاه بزيت جوز الهند، وبهارات + سلطة خضراء. الأحد

-الفطار: بيضتان مقليتان في ملعقتين زبدة بجانب قطع طماطم وخس.

-الغداء: شريحتان لحمة مطهاه بالجبنة، والفطر + قطع أفوكادو، وخس.

-العشاء: شريحة لحم سمك مطهاه بزيت الزيتون بجانب طبق ليس كبير سبانخ مطهاه بزيت جوز الهند.

-الفطار: بيضتان مقليتان في ملعقتين زبدة بجانب قطع طماطم وخس. -الغداء: شريحتان لحمة مطهاه بالجبنة، والفطر + قطع أفوكادو، وخس. -العشاء: شريحة لحم سمك مطهاه بزيت الزيتون بجانب طبق ليس كبير سبانخ مطهاه بزيت جوز الهند. الإثنين

-الفطار: عجة بيض + فطر.

-الغداء: شريحة تونة بجانب قطع طماطم وخس.

-العشاء: قطعة لحم دجاج مشوي وخس.

-الفطار: عجة بيض + فطر. -الغداء: شريحة تونة بجانب قطع طماطم وخس. -العشاء: قطعة لحم دجاج مشوي وخس. الثلاثاء

-الفطار: بيضة مسلوقة + ملعقتان لبنة كاملة الدسم + ثمرة فلفل.

-الغداء: قطعة دجاج مشوي بجانب كوب زبادي يوناني كامل الدسم قليل الكربوهيدرات بجانب بعض الجوز وسلطة.

-العشاء: قطعة سمك سلمون مشوي + طبق ليس كبير سبانخ مطهاه بزيت جوز الهند + سلطة.

-الفطار: بيضة مسلوقة + ملعقتان لبنة كاملة الدسم + ثمرة فلفل. -الغداء: قطعة دجاج مشوي بجانب كوب زبادي يوناني كامل الدسم قليل الكربوهيدرات بجانب بعض الجوز وسلطة. -العشاء: قطعة سمك سلمون مشوي + طبق ليس كبير سبانخ مطهاه بزيت جوز الهند + سلطة. الأربعاء

-الفطار: كوب زبادي يوناني كامل الدسم قليل الكربوهيدرات،

أو تناول ٣ ملاعق لبنة كاملة الدسم بجانب بعض حبات اللوز.

-الغداء: شريحة تونة بجانب حبة أفوكادو.

-العشاء: طبق كبدة غنم أو جمل مطهاه بزيت الزيتون مع البصل والفلفل والملح والبهارات + سلطة.

-الفطار: كوب زبادي يوناني كامل الدسم قليل الكربوهيدرات، أو تناول ٣ ملاعق لبنة كاملة الدسم بجانب بعض حبات اللوز. -الغداء: شريحة تونة بجانب حبة أفوكادو. -العشاء: طبق كبدة غنم أو جمل مطهاه بزيت الزيتون مع البصل والفلفل والملح والبهارات + سلطة. الخميس

-الفطار: بيضة مسلوقة بجانب حبة أفوكادو.

-الغداء: قطعة لحم دجاج مشوي + سلطة خضار مكونة من: أوراق الخس، والخيار، والطماطم، وثمار زيتون أخضر، وبقدونس، وعصير ليمون حامض، وثوم مهروس، ورشة ملح وفلفل.

-العشاء: كفتة لحم في الفرن بجانب بقدونس وسلطة.

-الفطار: بيضة مسلوقة بجانب حبة أفوكادو. -الغداء: قطعة لحم دجاج مشوي + سلطة خضار مكونة من: أوراق الخس، والخيار، والطماطم، وثمار زيتون أخضر، وبقدونس، وعصير ليمون حامض، وثوم مهروس، ورشة ملح وفلفل. -العشاء: كفتة لحم في الفرن بجانب بقدونس وسلطة. الجمعة

-الفطار: قطع قرنبيط أو طماطم بجانب قطعة جبنة + حبة أفوكادو.

-الغداء: شريحتان لحم سمك سلمون مطهى بزيت الزيتون، وقطع خيار وطماطم.

-العشاء: كرات لحم المفروم بجانب ملعقتين لبنة كاملة الدسم + سلطة.



أطعمة ممنوعة في رجيم الكيتو