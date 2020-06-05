مصر: ارتفاع حصيلة الشفاء من فيروس كورونا إلى 8158 حالة

سجلت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة الشفاء التام من فيروس كورونا، إذ بلغ عدد المتعافين من الفيروس 8158 حالة.

وأعلن مستشار وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، عن خروج 402 شخصا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأضاف: "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنها الـ8158 متعافيًا".

ولفت مجاهد إلى أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات في الإصابات بالفيروس.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة، و1166 وفاة.