ترامب يأمر بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا

أفادت مصادر صحفية دولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بسحب 9500 جندي أمريكي في ألمانيا بحلول شهر سبتمبر القادم.

وبحسب وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير لم تكشف اسمه قوله إن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا حاليا هو 34500.

وأضاف أن جزءا من الجنود المغادرين ستتم إعادة توجيههم إلى بولندا ودول حليفة لواشنطن، فيما يعود المتبقون إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن هذه الخطوة بعد يوم واحد من تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي انتقدت "أسلوب ترامب المثير للجدل" في إدارة أزمة الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد.