الصحة بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس كورونا بالقطاع

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بتعافي 23 حالة من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في القطاع.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه جاري نقل الإصابات لمركز الحجر الصحي، فيما لا زالت 28 حالة مصابة تحت العلاج، بمستشفى العزل في معبر رفح.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. اشرف القدرة عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة داخل مراكز الحجر الصحي بعد ساعات من الاعلان عن اصابة ثلاثة مواطنين.

وقال خلال الايجاز الصحفي أمس الخميس، إن مجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 70 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة ولازالت 51 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

واشار الى أن وزارتا الصحة والداخلية انهتا فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف في مراكز الحجر الصحي من بين العائدين في الدفعة الأخيرة من جمهورية مصر العربية وسيتم خلال الساعات القادمة انهاء الحجر الصحي لأعداد اخرى بعد صدور النتائج المخبرية وفق البرتوكول المعتمد.