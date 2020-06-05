وفاة الشيخ محمود سكر أقدم معلمي القرآن في المملكة السعودية

انتشر خبر وفاة المقرئ الشيخ محمود سكر على مواقع التواصل الاجتماعي، ، فيما نعاه طلابه وتلاميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.

وفاة المقرئ الشيخ محمود سكر

ونعت جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالرياض اليوم الجمعة، وفاة المقرئ المصري الشيخ محمود سكر في القاهرة.

وكتبت الجمعية: "وفاة الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز 90 عاما في القاهرة. كان علما من أعلام القراء والمعلمين في السعودية".

وأشارت، إلى أن "المقرئ محمود سكر كان محبا للقرآن الكريم وأهله، مجتهدا في تعليمه"، لافتة إلى أنه "بذل من أجل ذلك وقته وجهده"، مقدمة التعازي إلى محبيه وطلابه في كل مكان.

وأكدت أن نائب رئيس الجمعية الشيخ الهذلول زار الراحل في منزله بالقاهرة، من أجل الاطمئنان على صحته، حيث يعتبر أحد أبرز القراء الذين ساهموا في تعليم تجويد القرآن الكريم.

وتداول مغردون مقطعا لطيفا على "تويتر"، جمع الهذلول مع الراحل الشيخ سكر.