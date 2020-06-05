ميسي يغيب عن تدريبات نادي برشلونة من جديد

ذكر نادي برشلونة الاسباني أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، بسبب معاناته من إصابة طفيفة في الفخذ.

واستأنف برشلونة تدريباته المعتادة بصورة كاملة يوم الاثنين الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر استعدادا لعودة مباريات الدوري الإسباني في 11 يونيو الجاري.

ومثل الكثير من البطولات والأحداث، توقفت مباريات الدوري الإسباني في مارس الماضي عقب تفشي العدوى بفيروس كوفيد-19 سريع الانتشار.

وشارك ميسي في أول تدريبين للفريق لكنه غاب عن تدريب الأربعاء الماضي بينما أراح الفريق لاعبيه أمس الخميس.

وقال برشلونة إنه يتوقع عودة نجمه الأرجنتيني للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعني أنه سيكون جاهزا لقيادة فريقه خارج أرضه في مواجهة ريال مايوركا في 13 يونيو الجاري.