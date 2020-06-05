أحدث تردد لقناة سبيس تون SpaceToon 2020 على نايل سات

من أكثر الأمور بحثاً عبر محركات جوجل من قبل الكثير من أولياء الأمور، هي قنوات الأطفال التي تبث برامج صور و رسومات متحركة، لكي يتسنى لأطفالهم متابعة أجمل فقرات وأفلام الرسوم المتحركة وقضاء أوقات فراغهم بما هو نافع ومفيد لهم.

قناة سبيس تون SpaceToon هي قناة متخصصة في الأطفال، تعمل على مدار الساعة بعرض أهم أفلام الكرتون والبرامج الخاصة بالأطفال، ومسلسلات الرسوم المتحركة والأنمي الياباني والفقرات الخاصة بالأطفال والمراهقين، وتُعتبر قناة سبيس تون ثالث قناة مُتخصصة في الرسوم المتحركة في الوطن العربي.

يتابع قناة سبيس تون عدد كبير من الأطفال من سن العامان وحتى الخامسة عشر، ومن أشهر فقرات الرسوم المتحركة التي تبث عبر قناة سبيس تون، المحقق كونان، وفلة والأقزام السبعة، وسندريلا والكابتن ماجد، بالإضافة لعدد آخر من الأفلام الرسوم المتحركة.

تردد قناة سبيس تون 2020 :-

تردد قناة سبيس تون 2020 :-

القمر الصناعي النايل سات

تردد 11785

معدل الترميز 27500 (V)

تردد جميع قنوات ديزني علي النايل سات - آخر تحديث

قناة كرتون نتورك 12226 - معدل الترميز 27500 (H)

قناة Baby Kids تردد 11881- معدل الترميز 27500 (H)

قناة طيور الجنة تردد 11315 – معدل الترميز 27500 V.

قناة كراميش تردد 11317 – معدل الترميز 27500 (V)

قناة MBC3 تردد 11470 – معدل الترميز 27500 (V)

قناة ماجد تردد 12226 – معدل الترميز 27500 (H)

قناة كوكي تردد 11601 – معدل الترميز 27500 (H)

قناة ميكى تردد 11258 – معدل الترميز 27500 (H)

قناة سمسم تردد 11334 – معدل الترميز 27500 (H)