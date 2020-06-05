نتيجة الشهاده الاعداديه لمحافظة الشرقيه الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

يبحث الطلبة و أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020 برقم الجلوس الترم الثاني الاعدادية بالشرقية، بعد اعتمادها من الدكتور محافظ الشرقية، بنسبة نجاح 99.84 %.

وكان أن أكثر من 119 ألف طالب وطالبة من 20 إدارة تعليمية بالشرقية تقدموا بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت اعتمدت في فبراير الماضي نتيجة النصف الاول للشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 81.4%

فيما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي “أمل” للصم للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%

فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول لمدرسة “النور” للمكفوفين 100%.

واعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي “القسم المهني” بنسبة نجاح بلغت 99.4%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية وتشمل ادارات:

بندر الشرقية

مركز الشرقية

الزقازيق اول

الزقازيق ثان

مركز الزقازيق

ابوحماد

ابوكبير

الحسينيه

قسم الصالحيه

بلبيس أول

العاشر من رمضان ثان

العاشر من رمضان

مركز صان الحجر

ديرب نجم

مركز فاقوس

قسم قاقوس

كفر صقر

منيا لقمح

ههيا

مشتول السوق

الابراهيميه

القنايات

اولاد صقر

القرين

منشاة ابوعمر

نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية

يذكر أن نحو 118 ألفا و981 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة في 664 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية.

ويمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادى فور اعتمادها من الرابط هنا