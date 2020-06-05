استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 5/6/2020

استقرت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال أيار الماضي، والتي توضح مدى تعافي أكبر اقتصاد في العالم بعد تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وتداولت أسعار الذهب حول مستوى 1,710.55 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1,713.09 دولار، وسجلت أعلى مستوى 1,716.54 دولار، وأدنى مستوى 1,706.96 دولار.

وانخفضت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب بالأمس بنحو 1.16 طن متري، في أول انخفاض خلال السبعة أيام الأخيرة، لينزل الإجمالي إلى 1,132.21 طن متري، متخليا عن إجمالي 1,133.37 طن متري، والذي يعد أعلى مستوى أيار 2013.