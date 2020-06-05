اصابة 4 مواطنين اثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان

اصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت احياء لذكرى النكسة ورفضا لقرار حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة المحتلة.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحموا البلدة واطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع ٤ اصابات بجروح مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة تصدى الشبان خلالها للجنود بالحجارة واجبروهم على التراجع بعد كشف كمين نصبوه في بيت مهجور بهدف اعتقال الشبان الا انه لم تسجل اية حالة اعتقال.

وانطلقت المسيرة رفضا لقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بضم اراض من الضفة الغربية بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

وفي ذات السياق دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح في قلقيلية ولجنة المقاومة الشعبية في كفر قدوم جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرة مركزية ستنطلق عصر السبت في كفر قدوم في اطار الفعاليات الرافضة اما يسمى بقرار الضم،".