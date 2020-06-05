ترامب يشكر إيران و يدعوها لإبرام صفقة قبل الانتخابات الأمريكية

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية اليوم الجمعة بعد الإفراج عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عامين.

وأعاد ترامب على حسابه الرسمي في "تويتر" نشر لقطات تظهر وايت لدى عودته إلى وطنه قائلا: "من العظيم أن مايكل في وطنه، لقد وصل منذ قليل، وهذا أمر مثير جدا".

وخاطب ترامب حكومة طهران بالقول: "شكرا يا إيران. لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن!"

واحتجز وايت لدى السلطات الإيرانية في يوليو 2018 خلال زيارة للقاء امرأة تواصل معها عبر الإنترنت وأقام علاقات غرامية معها، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ونشر معلومات سرية في الإنترنت.

وتم الإفراج عن وايت ضمن إطار صفقة تبادل شملت أيضا الباحث والأکاديمي الإيراني سيروس أصغري، الذي عاد إلى وطنه مؤخرا بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه.