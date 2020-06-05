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الصحة بغزة: فحص 170 عينة جديدة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:24 - 05 يونيو 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، أنه تم خلال ال 24 ساعة الماضية، فحص 170 عينة جديدة لفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ نحو 11.002 عينة، منها 10.932 عينة سلبية و70 عينة إيجابية.

و وفقاً للوزارة، فإن عدد الحالات المؤكد إصاباتها بفيروس كورونا في قطاع غزة وصل إلى 70 حالة، بينما الحالات التي شفيت من الفيروس وصلت إلى 18 حالة، فيما بقيت الحالات النشطة 51 حالة، فيما توفيت حالة واحدة فقط وهي لسيدة مُسنة.

 

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