جائحة كورونا تهوي بأرباح البنوك الفلسطينية في الربع الأول من العام الجاري

أدت أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم الى تراجع صافي أرباح البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 2.19% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب آخر احصائيات، فقد تسببت جائحة كورونا بتراجع النشاط التشغيلي للبنوك في مارس/ آذار الماضي، بينما لم تتسلم بنوك أخرى حصتها من أرباح استثمارات لها محليا أو خارجيا.

والبنوك الفلسطينية الستة المدرجة في البورصة، هي: بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الوطني، بنك القدس، بنك الاستثمار الفلسطيني.

وتراجع صافي ربح البنك الإسلامي العربي بنسبة 2.12 %في الربع الأول 2020 إلى 2 مليون دولار، نزولا من 28.2 مليون دولار في الربع الأول 2019.

كما تراجع صافي ربح بنك فلسطين بنسبة 5.28 %في الربع الأول إلى 71.7 ملايين دولار، نزولا من 78.10 ملايين دولار في الربع الأول 2019.

وتراجع صافي ربح البنك الوطني بنسبة 8.31 %خلال الربع الأول الماضي إلى 799.3 ملايين دولار، نزولا من 569.5 ملايين دولار في الربع الأول 2019.

في المقابل، قفز صافي ربح بنك القدس بنسبة 20 %في الربع الأول 2020 إلى 956.2 مليون دولار، صعودا من 46.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

كما صعد صافي ربح البنك الإسلامي الفلسطيني، بنسبة 5.1 %خلال الربع الأول 2020 ،إلى 09.3 ملايين دولار، ارتفاعا من 04.3 ملايين دولار على أساس سنوي.

وبنسبة طفيفة، ارتفع ربح بنك الاستثمار الفلسطينية 5.0 %في الربع الأول الماضي إلى 067.1 مليون دولار، مقارنة مع 062.1 مليون دولار في الفترة المقابلة.