السعودية: الحج ما زال قائماً هذا العام ولن يكون لكبار السن والمرضى

كشف مصدر مطلع في قطاع السياحة والسفر أن السلطات السعودية تنوي فتح باب الحج لهذا العام، ولكن بشكل مختصر وباعداد محدودة من مسلمي الدول العربية والاسلامية بسبب انتشار كورونا.

وبين المصدر أن آلية احتساب النسب وأعداد الحجاج من الدول المختلفة ستعلنها السعودية في قرار تفصيلي قريبا. وبحسب المصدر فأن «باب الحج لهذا العام لن يكون مفتوحا امام كبار السن فوق ٦٠ عاما وأصحاب الأمراض المزمنة»، متوقعا أن «تتجه السلطات السعودية - لحصر وتقليل الأعداد - بالاكتفاء باقامة الحجاج بمكة المكرمة ومنى لاداء شعائر الحج دون فتح المجال لزيارة المدينة المنورة»، وفق الرأي .

ويؤدي نحو 2,5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا، فيما يأتي موعده هذ العام بين الثامن والعشرين من تموز الى الثاني من آب المقبلين.