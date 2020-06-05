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الكيلة: 106حالات من اصابات فيروس كورونا لا تزال نشطة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:37 - 05 يونيو 2020
وزير الصحة مي كيلة وزير الصحة مي كيلة
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 أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" يبلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس "23" حالة، ومحافظة الخليل "12" حالة، ومحافظة قلقيلية "16" حالة، ومحافظة جنين "4" حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) "51" حالة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن 130 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين حاليا في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 3714.

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