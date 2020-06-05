ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

فرنسا تعلن رسمياً سيطرتها على فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:27 - 05 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
جوال
مشاركة

أعلنت فرنسا رسمياً عن سيطرتها على فيروس كورنا نهائيا، مؤكدة فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة بحسب ما أعلنه جان فرانسوا ديلفريسي رئيس المجلس العلمي الفرنسي .

وقال في تصريحات رسمية له اليوم من خلال قناة “النهار” اللبنانية: “إن الفيروس لا يزال موجودًا وخصوصًا في بعض المناطق، لكنّ انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميًا في مطلع مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنّها باتت حوالى ألف حالة تقريبًا”.

وكانت فرنسا قد أعلنت في احدث إحصائية رسمية لها مساء الخميس عن تسجيل 44 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الرقم  يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا “كوفيد-19” في فرنسا إلى 29065، منذ بداية تفشي الوباء.

وخرجت المؤسسات الاجتماعية والطبية، من الاحصائية الاخيرة ،كما انه قد تم نقل 1163 مريضا يعانون من التهاب حاد جراء الإصابة فيروس كورونا إلى العناية المركزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات