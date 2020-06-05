فرنسا تعلن رسمياً سيطرتها على فيروس كورونا

أعلنت فرنسا رسمياً عن سيطرتها على فيروس كورنا نهائيا، مؤكدة فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة بحسب ما أعلنه جان فرانسوا ديلفريسي رئيس المجلس العلمي الفرنسي .

وقال في تصريحات رسمية له اليوم من خلال قناة “النهار” اللبنانية: “إن الفيروس لا يزال موجودًا وخصوصًا في بعض المناطق، لكنّ انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميًا في مطلع مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنّها باتت حوالى ألف حالة تقريبًا”.

وكانت فرنسا قد أعلنت في احدث إحصائية رسمية لها مساء الخميس عن تسجيل 44 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الرقم يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا “كوفيد-19” في فرنسا إلى 29065، منذ بداية تفشي الوباء.

وخرجت المؤسسات الاجتماعية والطبية، من الاحصائية الاخيرة ،كما انه قد تم نقل 1163 مريضا يعانون من التهاب حاد جراء الإصابة فيروس كورونا إلى العناية المركزة.