فنانون يعبرون بريشتهم عن حزنهم بعد حادثة "انثى الفيل" التي هزت العالم

خيم الحزن الشديد على عدد كبير من النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، تعاطفاً مع أنثي الفيل الحامل التي راحت ضحية الغدر بإطعامها ثمار مفخخة.

عدد من الفنانين رسموا ما جرى مع انثى الفيل الضحية، بعدما شاهدوا أنثـي الفيل الحامل وهي تتعذب من جراء مافعلوه بها أهل احدي الفري بولاية كير عندما أطعموها ثمرة كبيرة من الأناناس وعلي الفور عندما مضغتها تفجرت في فمها فتعرضت لتشوهات بالفك واللسان .

وامتنع أهل القرية القاسية قلوبهم عن علاجها وراحت تتنقل بالقرية بحثا عن قلب رحيم يسعفها فلم تجد المسكينة فحاولت الخروج من القرية الظالم أهلها لكنها لم تستطيع فنزلت الي احد الأنهار المحيطة بالقرية لكنها لم تخرج مرة ثانية فقد انتهي بها المطاف إلي النفوق بالنهر .

و قد هز الحدث الجلل الذي تعرضت له أنثـي الفيل الحامل قد هز العالم كله، حيث عبر عدد من الفنانين بريشتهم عن الألم والمعاناة التي تعرضت لها ” انثي الفيل “.

وهذه بعض الصور التي انتشرت اليوم علي مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن الزن الشديد الذي أصاب أصحاب القلوب الرحيمة بموت أنثي الفيل بهذه الطرية المجرمة .













