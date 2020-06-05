سماء الوطن العربي على موعد مع خسوف القمر الليلة

ترقب سكان الوطن العربي الليلة، يوم الجمعة، ظاهرة خسوف القمر لمدة 3 ساعات و18 دقيقة تقريبًا، حيث من المتوقع أن تبدأ ظاهرة خسوف القمر في تمام الساعة 7.46 مساءًا تقريبًا، وتنتهي في تمام الـ 11.04 بتوقيت السعودية، حيث يكون في ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ فى الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.

وتُعد ظاهرة خسوف القمر هذه الثانية من نوعها في عام 2020، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى مصر وفى المنطقة العربية وكذلك فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالى منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارةأفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا).