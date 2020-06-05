د. الهندي: على السلطة تحشيد شعبنا لمواجهة شعبية و التوقف عن مناشدات المجتمع الدولي

أعرب عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي ومسؤول الدائرة السياسية د.محمد الهندي، عن استغرابه ازاء تصريحات قادة السلطة الفلسطينية- والتي رغم التفاف الحبل على رقبتها- تناشد المجتمع الدولي وتتعلق بتلابيبه.

وتساءل د.الهندي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة هل تنتظرون من هذا المجتمع الدولي أن يحارب لأجلكم؟ هل تنتظرون أكثر من تصريحات رمزية فارغة المضمون؟

وشدد "الهندي" على أن العاجز هو من يتخلى عن مسؤولياته ولا يريد القيام بواجبه ونفسه الذي يُناشد المجتمع الدولي.

واعتبر "الهندي" من لا يرغب بانجاز المصالحة الوطنية ويخشاها، ولا يُبدي استعدادًا لتحشيد الشعب باتجاه مواجهات شعبية مع الاحتلال فلا يكون أمامه إلا مناشدة المجتمع الدولي.