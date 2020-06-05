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أسعار النفط ترتفع من جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:12 - 05 يونيو 2020
ارتفاع اسعار النفط ارتفاع اسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على استعداد دول مجموعة "أوبك+" لتمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.86% إلى 37.73 دولار للبرميل صباح اليوم الجمعة.

وحول العقود الآجلة لمزيج "برنت" فقد صعدت بنسبة 1.13% إلى 40.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكر مصدر في أحد الوفود لوكالة "إنترفاكس"، أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على إنتاج النفط، والتي كانت سارية في مايو ويونيو، لتشمل شهر يوليو أيضا، وبعد ذلك سينظر الجانبان في كيفية تطور الوضع.

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