مجدلاني يوضح سبب تأخر رواتب السلطة الفلسطينية!

كشف أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، بأن رواتب الموظفين الحكوميين، سيتأخر موعد صرفها ولن تكون كاملة.

وقال مجدلاني في تصريحات صحفية، أن لم يتم تحديد نسبة الصرف حتى اللحظة، مبينًا أن هذه التطورات تعود إلى الأزمة المالية التي تعايشها السلطة الفلسطينية جراء تراجع الإيرادات.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الحكومة رفضت ابتزاز الاحتلال لها باشتراطها إعادة التنسيق معها من أجل تسليمها أموال المقاصة عن شهر أيار الماضي.

وأشار ملحم التزام الحكومة بتنفيذ قرار القيادة الذي أعلن عنه رئيس السلطة عباس بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي".