"إسرائيل" تُدخل الروبوتات العسكرية للخدمة على حدود غزة

قال موقع "اسرائيل ديفينس"، إنه في سياق خطة "تنوفات" يريد جيش الاحتلال بناء نموذج أولي على حدود غزة يتضمن استخدام مجموعة متنوعة من الروبوتات للتحكم في الوقت الفعلي للحدث.

وأضاف الموقع أنه الروبوتات ستشاهد، وتلاحظ، وتكشف وإذا لزم الأمر تطلق النار، مشيرة إلى أن كل ذلك سيكون بدون وجود أي جندي على الحدود.

وأوضح الموقع، أنه سيتم عمل هذا النموذج في قطاع حدودي بطول يتراوح من 5-10 كم على حدود قطاع غزة.

وأشار إلى ان المشروع يتميز باستخدام الطائرات بدون طيار، والروبوتات وأنظمة المراقبة المتقدمة، مؤكدًا أنه بهذه الطريقة سيُحسن الجيش وقت إغلاق الدائرة (اتمام التعامل مع الهدف) في كل حدث على الحدود عن بُعد.

وتابع الموقع: "هذا النموذج التكنولوجي سيتم استخدامه من قبل الجيش للاختبار التشغيلي قبل نشره على الحدود الأخرى (الأردن ، سوريا ، لبنان ، مصر) كذلك ، سيتم استخدام المشروع من قبل الشركات "الاسرائيلية" لأغراض التصدير لدول أخرى أيضا".