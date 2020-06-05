سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة- اسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 5 يوينو 2020 مقابل الليرة السورية في البنك المركزي والسوق السوداء، حيث تواصل العملة السورية انهيارها، في تعاملات أمس الخميس 4 يونيو 2020، وخسرت 7.5% من قيمته بدمشق حتى بعد اغلاق تعاملات الخميس.

ويبحث الكثير من الناس والقراء عن اخبار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تعرضت الليرة السورية خلال السنوات الماضية انهيارات كبيرة جراء الحرب الداخلية إلى جانب فيروس كورونا المستجد التي طال كافة مناحي الحياة في العالم العربي والدولي، وطالت جوانبه العملة المحلية، حيث نقد لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي والسوق السوداء.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 5-6-2020

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمس الخميس، ما أثر على سعر صرف الدولار في سوريا، ونقدم لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية:

ارتفع دولار دمشق 150 ليرة واغلق ما بين (2100 – 2120) ليرة شراء، و(2150 – 2160) ليرة بيع.

وارتفع دولار حلب 130 ليرة، واغلق ما بين 2100 ليرة شراء، و(2120 – 2130) ليرة بيع.

وارتفع الدولار في درعا، 140 ليرة واغلق ما بين (2060 – 2080) ليرة شراء، و(2090 – 2110) ليرة بيع.

ارتفع دولار ريف حلب الشمالي 130 ليرة واغلق ما بين 2050 ليرة شراء، و2090 ليرة بيع.

ارتفع دولار إدلب 150 ليرة واغلق ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 5/6/2020

وصل سعر الليرة السورية مقابل الدولار= 704 ليره سورية.

وصل سعر الليرة السورية مقابل اليورو= 771.58 ليرة سورية.

وصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الاماراتي= 191.66 ليرة سورية.

وصل سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري= 44.50 ليرة.

وصل سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي= 187.43 ليرة.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المحافظات السورية في البنك المركزي والسوق السوداء، وأسعار صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.