آخر إحصائيات كورونا.. 392 ألف وفاة و ونحو 6 مليون و677 ألف إصابة

أظهرت آخر البيانات حول فيرو كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن الفيروس أودى بحياة 391،550 شخصاً في دول العالم، حتى مساء امس الخميس.

وفي الدول العربية، أعلنت 19 دولة منهم، امس الخميس، عن وفاة 138 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8،569 إصابة جديدة مؤكدة، في زيادة عن حصيلة وفيات الأربعاء، التي كانت 111 وفاة، وبتراجع عن حصيلة الاصابات التي كانت 8،612 إصابة في 16 دولة عربية.

وارتفع عدد الحالات المصابة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، أكثر من 114 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال 24 ساعة الأخيرة 4،763 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وتواصل امريكا تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمية، حيث أعلنت الخميس، عن 951 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 110،093 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، والاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 922 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 20 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

من جانبها بريطانيا تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 39،904 أشخاص، منهم 176 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها نحو 282 ألف إصابة حتى الآن، منهم 1،805 إصابات آخر 24 ساعة.

فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الخميس، 88 حالة وفاة، من مجموع 33،689 وفاة، فيما يتعلق باكتشاف 177 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة لديها إلى 234 ألف حالة مؤكدة.

وتلي إيطاليا البرازيل بحصيلة وفيات تبلغ 33،464، منهم 917 الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 606،085 حالة مؤكدة، منهم 22،105 في آخر 24 ساعة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الخامس، بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29،065 وفاة، منهم 44 الخميس، وحصيلة 152،444 إصابة، منهم 767 ?خر 24 ساعة.

بعدها اسبانيا في المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 27،133 شخصا، منهم 5 حالات وفاة الخميس ويبلغ مجموع العدد لديها 287،740، منهم 334 في آخر 24 ساعة.

فيما تأتي المكسيك في المركز السابع، وأصبحت حصيلة الوفيات لديها 11،729 شخصًا، منهم 1،092 الخميس، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 101،238 البسيط منهم منهم 3،912 آخر 24 ساعة.

يليها بلجيكا، بحصيلة وفيات تبلغ 9،548 حالة، منهم 26 الخميس، وحصيلة 58،767 إصابة، منهم 82 آخر 24 ساعة.

فيما استقرت ألمانيا عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8،736 شخصاً، منهم 37 الخميس، وبحصيلة 184،923 إصابة، منهم 498 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها تستقر عند المركز العاشر، بحصيلة وفيات تبلغ 8،071 شخصاً، منهم 59 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 164،270 إصابة، منهم 3،574 آخر 24 ساعة.

كندا بدورها لا تزال تستقر عند المركز الـ11، بحصيلة وفيات تبلغ 7636 شخصًا، منهم 138 الخميس، كما سجلت 617 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 93،702 حالة في البلاد.

الهند تليها بحصيلة وفيات تبلغ 6،363 شخصاً، منهم 275 الخميس، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 226،713 شخصاً، منهم 9،889 آخر 24 ساعة.

وتحتل هولندا المركز الـ 13 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5،990 شخصا منهم منهم 13 الخميس، وحصيلة اصابات تبلغ 46،942 إصابة، منهم 209 آخر 24 ساعة.

فيما روسيا تستقر عند المركز الـ14 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5،384 شخصاً، منهم 169 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 441،108 أشخاص، منهم 8،831 ?خر 24 ساعة.

ولا تزال جمهورية بيرو، في الترتيب الـــ15 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 5،031 شخصاً، منهم 137 الخميس، وحصيلة اصابات تبلغ 183،198 حالة، منهم 4،284 آخر 24 ساعة.

وتستقر الصين عند المركز ال 16 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 4،634، دون أن تسجل الخميس في فترة أي حالة وفاة، وحصيلة إصابات تبلغ 83،022 حالة، منهم اصابة جديدة لشخص واحد خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

138 وفاة و8،569 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية أعلنت الخميس، عن 138 حالة وفاة جديدة بالـ"كورونا"، هي: مصر، السعودية، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، الكويت، موريتانيا، الامارات، المغرب، البحرين، ولبنان، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 38 شخصاً، من مجموع 1،126 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 1،152 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 29،767 حالة.

وسجلت السعودية 32 حالة وفاة، من مجموع 611 وفاة حتى الان، كما سجلت 1،975 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 93،157 شخصاً.

كما سجلت السودان وفاة 19 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 333 شخصًا، كما سجلت 215 إصابة جديدة، من مجموع 5،714 إصابة حتى الآن.

وسجلت العراق وفاة 15 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 271 شخصًا، كما سجلت 672 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8،840 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 681 شخصاً، كما سجلت 98 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9،831 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت اليمن 8 وفيات، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 103 أشخاص، كما سجلت 34 إصابة جديدة، من مجموع 453 إصابة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 236 شخصاً، كما سجلت 562 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 29،921 حالة حتى الآن.

كما سجلت موريتانيا وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 39 شخصًا، كما سجلت 39 إصابة جديدة، من مجموع 784 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 273 شخصاً، كما سجلت 659 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 37،018 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 208 أشخاص، كما سجلت 81 إصابة جديدة، من مجموع 8،003 إصابات حتى الآن.

فيما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 21 شخصاً، كما تم تسجيله 481 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة لإ العضو الكلي 13،296 إصابة حتى الآن.

وكذلك سجلت لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 28 شخصاً، كما سجلت 50 اصابة جديدة، لتبلغ حصيلة لتكون لديها 1،306 حالات حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس، حالات وفاة، لكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1،581 إصابة جديدة، من مجموع 63،741 حالة في البلاد، توفي منهم 45 شخصاً حتى الآن.

فيما تم تسجيل 778 اصابة جديدة في سلطنة عمان، ليرتفع بذلك اجمالي عدد لديها لديها الى 14،316 حالة، توفي منهم 67 شخصاً حتى الآن.

كما تم تسجيل 119 اصابة جديدة، في جيبوتي من مجموع 4،054 اصابة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 26 شخصاً.

وسجلت الصومال 58 اصابة جديدة، من مجموع 2،204 اصابات مسجلة حتى الآن، توفي منهم 79 شخصاً.

كما سجلت الأردن 8 إصابات جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 765 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن تسجيل اصابة 6 مواطنين، 3 منهم من قطاع غزة، وثلاثة أطفال مخالطين لوالدتهم التي اعلن اصابتها يوم الاربعاء في برطعة جنوب جنين، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 642 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.

واخيرا سجلت سوريا إصابة جديدة لشخص واحد، لترتفع بذلك حصيلة لديك إلى 124 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.