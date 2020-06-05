حالة الطقس اليوم الجمعة 5/6/2020.. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية، اليوم الجمعة أن يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدًا السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تستقر درجات الحرارة، ويكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، وتكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.