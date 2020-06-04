انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي"

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، حيث وصل إلى 3.45 شيكل "إسرائيلي".

ويبحث الكثير من الناس عن أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي، خاصة فئة التجار ومحلات الصرافة المنتشرة في أنحاء فلسطين.

وتسببت الاحتجاجات الأمريكية عقب مقتل رجل من أصول افريقية في انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتواصل المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب تضرر مصادر إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية في عموم الدول النامية بسبب التوقف التام للنشاط السياحي الدولي وانخفاض وتيرة الصادرات مع انخفاض الطلب العالمي، وتراجع حركة التجارة الدولية وانخفاض أسعار العديد من السلع الأولية