من هو سعود بن عبد الله الفيصل ؟

يتساءل الكثير من الناس، من هو الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفي اليوم الخميس، وفق ما أعلن عنه الديوان الملكي السعودي.

وتصدر خبر وفاة الأمير سعود بن فيصل، الترند في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أنه في قائمة الأكثر بحثًا على محركات البحث في جوجل، حيث سنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن حياة سعود الفيصل.

من هو الأمير سعود بن فيصل؟

والأمير الراحل، هو حفيد ثالث ملوك السعودية، الملك فيصل بن عبدالعزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 1964 و1975

والده هو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل وقيل أنه كتب بعض الأغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، ووالدته هي الأميرة الراحلة نورة بنت عساف العساف.

وللراحل 8 أخوة وأخت واحدة، هم الأمراء خالد (متوفي) ومحمد (متوفي) وعبد الرحمن وطلال (متوفي) وسلطان وتركي وبندر (متوفي) وفيصل، والأميرة سلطانة

ولم ينخرط الأمير الراحل في العمل الحكومي، لكنه أحد رجال الأعمال في القطاع الخاص، وكان حتى وفاته رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة.

أمراء السعودية ينعون الأمير الراحل سعود الفيصل

ونعى أمراء وشخصيات وناشطون سعوديون الأمير الراحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة

ودشن ناشطون هاشتاج #سعود_العبدالله_الفيصل_في_ذمة_الله عبر ”تويتر“ من أجل تقديم التعازي للأمير الراحل.

وغرد الأمير نواف بن فيصل معزياً: "لاحول ولاقوة الا بالله رحم الله الامير #سعود_العبدالله_الفيصل وغفرله وخالص العزاء لأسرته وأبنائه واخوانه (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)".

وقال بندر بن خالد: "انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز تغمده الله برحمته انا لله وانا اليه راجعون خالص #العزاء ل اخي الامير فيصل واخي الامير خالد وأبناء وبنات وأحفاد الملك فيصل رحمه الله".

إلى هنا نصل بكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى نهاية مقالنا عن الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ونأمل أن تكون قد استفدتم من المعلومات التي أرفقناها لكم.