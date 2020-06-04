سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 4/6/2020

يبحث الكثير من المتابعين عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 4 يونيو 2020 ، ونقدم لكم في فلسطين اليوم متابعة مباشرة لسعر صرف الدولار في سوريا مقابل العملات وفي السوق السوداء والبنك المركزي.

ونوافيك اليوم ب اخر اسعار الدولار في سوريا في الساعات الأخيرة مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 4/6/2020 مع ازدياد البحث بشكل مكثف في الايام الاخيرة بعد تعرض الليرة السورية لحالة من الذبذبه التي أثرت على السعر المحلي في سوريا سواء في المناطق المحررة او مناطق النظام ، وفي السطور التالية نستعرض لكم سعر صرف الدولار اليوم الخميس 4-6-2020 واسعار الدولار ساعة بساعة .

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

نرى أن بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تتعرض لها دولة سوريا مع ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 التي اثرت بقوة على الاقتصاد العالمي والاحداث الاخيرة التي تمر بها الويات المتحدة الامريكية جميع هذه الازمات اثرت على السعر المحلي في كافة الدول العربية والعالمية .

حيث انقلبت اسعار الصرف في تعاملات يوم الاربعاء 3 يونيو بالرغم من قانون العقوبات الامريكي الذي لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي ، حيث انهار سعر صرف الليرة السورية بشكل نوعي و بقي مستقراً نسبياً أو تراجع بصورة محدودة، في الشمال “المحرر”، والمنطقة الشرقية، وقد هبط دولار إدلب و انخفض سعر الصرف في العاصمة دمشق، وهوى إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في تاريخ سوريا .

في دمشق انخفض 75 ليرة واغلق ما بين (1980 – 1990) ليرة شراء (2000 – 2010) ليرة مبيع.

ارتفع دولار حلب 65 ليرة، ووصل ما بين 1980 ليرة شراء، و2000 ليرة مبيع.

ارتفع في درعا 90 ليرة ووصل ما بين (1945 – 1955) ليرة شراء، و(1960 – 1970) ليرة مبيع.

وارتفع دولار ريف حلب الشمالي 25 ليرة فقط ووصل ما بين 1940 ليرة شراء، و1960 ليرة مبيع.

سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 4-6-2020