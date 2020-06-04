نقدم لكم مقال تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2020 بجودة عالية mp3 على اليوتيوب، وفي هذا المقال نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لحضراتكم أجمل الأصوات والانغام لتكبيرات العيد ومن داخل الحرم المكي.

وأكدت الشريعة الإسلامية أن تكبيرات العيد (عي وعيد الأضحى) المباركين، سنة مؤكدة عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، ويبحث المسلمون مع اقتراب عيد الأضحى عن تحميل تكبيرات العيد على اليوتيوب.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لكم تكبيرات العيد بجودة عالية mp3 بشكل متواصل، في هذا المقال.

كلمات تكبيرات عيد الأضحى :

وهذه تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً"

وأكد الداعية الإسلامي محمد العريفي، في وقت سابق، أن السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد للله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

وأوضح العريفي، انه يسن للشخص أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله.

واسترشد بالأحاديث وقال:"إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس جميعا بالخروج؛ حتى إنه يأمر الحجر النساء اللاتي ليس عليهن صلاة ومعذورة منها أصلا".