هنية: 3 قضايا مشتركة بين الفلسطينيين والأردنيين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن اللاءات التي تحدث عنها الملك الأردني هي ذات لاءات الفلسطينيين التي ترفع في وجه صفقة القرن والمشروع الصهيوني.

وقال هنية خلال ندوة إلكترونية بعنوان "من النكبة إلى النكسة.. العودة القرار": "إن هناك 3 مشتركات بيننا كفلسطينيين وبين الأشقاء في المملكة الأردنية، وهي أن تداعيات النكبة والنكسة على فلسطين كان لها تداعيات على الأردن الشقيق بلجوء ملايين الفلسطينيين إلى الأردن".

وأضاف أن التهديدات الاستراتيجية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي ذات التهديدات التي تعيشها المملكة.

وعلى صعيد الموقف الثالث، تابع: "الموقف الثابت فلسطينيا وأردنيا وعربيا التي ترفض صفقة القرن وخطة التوطين والتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية".

ورحب هنية، بالإعلان الذي صدر عن أبو مازن بالتحلل من الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مؤكدًا أننا بحاجة إلى بناء استراتيجية خارج اطار الاتفاقيات.

وتابع: منظمة التحرير بوضعها الحالي وظروفها الحالية شبه معطلة ونحن لا ندعو إلى إيجاد بديل ولكن لا نقبل باختطاف المنظمة وإخراج الكتل الهائلة التي تمثلها الفصائل الفلسطينية منها".

وأوضح هنية، ان صفقة ترامب خطرها يمتد إلى اتجاهين، الأول تجاه القضية الفلسطينية والثاني تجاه القضية حيث تهدف الصفقة لإسقاط المنطقة تحت هيمنة المشروع الأمريكي الصهيوني.

ودعا، إلى تخفيض حدة التوتر الموجود في المنطقة العربية لنتفرغ كشعوب وأمة للقضية المركزية فلسطين والقدس.

ولفت هنية إلى أنه برغم ما يبدو من تحديات وخطوات حقيقة لضم الضفة الغربية قد يصل إلى 30% من الضفة والأغوار، مبينًا أن ما يبدو للكيان الصهيوني من أن هناك فرصة لا تتكرر بوجود ترامب وانشغال العالم بكورونا وانشغال المنطقة بهمومها.