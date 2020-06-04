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موعد بدء العام الدراسي الجديد في مدارس الوكالة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:57 - 04 يونيو 2020
مدارس الوكالة مدارس الوكالة
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في قطاع غزة موعد بدء العام الدراسي الجديد الذي سيوافق السبت 8 أغسطس.

وقالت الوكالة في تعميمٍ أصدرته الخميس أنه تقرر بدء الإجازة الصيفية لجميع المعلمين من صباح يوم السبت 23/5/2020، ويستأنف الدوام صباح يوم الأربعاء 5/8/2020.

ودعت مدراء المدارس إلى إرسال العنوان بالكامل لمكتب مدير المنطقة التعليمية أثناء العطلة الصيفية للاتصال به عند الحاجة، وفي حالة السفر إلى الخارج يجب انتداب نائب المدير أو معلم في المدرسة لينوب عنه في فترة غيابه.

وأعلنت الوكالة منذ شهر مارس الماضي، توقف الدراسة عقب تفشي فيروس كورونا في دول العالم.

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