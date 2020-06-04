"التعليم" تدعو جامعات غزة لفتح أنظمتها التعليمية الإلكترونية

دعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الجامعات إلى إعادة فتح أنظمتها التعليمية الإلكترونية بعدما أغلقتها بدواعي عدم التسجيل وعدم تسديد الطلاب للأقساط الدراسية.

وقال بيان الوزارة الخميس إنه من سمح للطلاب بالتعليم الإلكتروني ابتداءً وعلى مدار الفصل، عليه إكمال التزامه المهني والأخلاقي تجاه أولئك الطلاب باستكمال تقييمهم.

وأكد البيان رفض إضاعة جهود الطلاب على مدار فصلٍ كامل تحت أي ذريعة، مشيرةً إلى أن الجامعات لن تعدم الوسائل الحضارية، وضمن السياقات الزمنية الملائمة في تحصيل حقوقها المتمثلة في الأقساط الدراسية.