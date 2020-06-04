يبحث العديد من المتابعين والمهتمين عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وبعد اعتمادها من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب.

وأعرب والذي أعرب غراب عن سعادته عن التفوق الملحوظ لنتائج أبناء المحافظة، حيث وصلت نسبة النجاح في محافظة الشرقية 99.84%، وتراوح عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات فى محافظة الشرقية 119 ألف طالب وطالبة، من خلال أكثر من 20 إدارة تعليمية في المحافظة، ويذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قام باستبدال الاختبارات التحريرية بأبحاث تعليمية فى هذا الموسم الاستثنائي، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور ممدوح غراب فى شهر فبراير الماضى نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتى بلغت نسبة النجاح فيه 81.4% ، فيما قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية”أمل” للصم فى الفصل الدراسي الأول والتى بلغت نسبة النجاح 95.8%، فيما اعتمد الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين والتى وصلت نسبة النجاح 100%، لذلك تتراوح نسبة النجاح للشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية 99.4%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية وكل المحافظات

يمكن للطلاب والطالبات فى محافظة الشرقية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية وكل المحافظات من خلال الدخول نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية وكل المحافظات من خلال ثلاث طرق بسيطة، كما يمكنك التعرف على نتيجة محافظة البحيرة من خلال رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، تانى اكبر المحافظات من حيث ارتفاع نسبة النجاح، كما يمكنك التعرف على نتائج أبحاث الشهادة الإعدادية جميع المحافظات من خلال خطوات بسيطة.