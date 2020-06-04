على جميع الأقمار.. تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد

ربما تكون أحد الباحثين الكثير عن تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد، من أجل ضبطه على أجهزة التلفاز لديهم، لما تحظى به هذه القناة من شعبية واسعة جدًا في العالم العربي ومشاهدات وصلت إلى أكثر من 2 مليار على قناة اليوتيوب الخاصة.

وتحظى قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة جدًا بين فئات الصغار والكبار، حيثُ يخصص أولياء الأمور أوقات طويلة لأطفالهم الصغار لمشاهدة معروضات القناة، التي تتميز بانها جذابة ومسلية وترفيهية لهم.

وحققت قناة طيور الجنة في آخر فترة، شهرة واسعًا بين السكان في الدول العربية، حيث استطاعت ان تجلب مئات الالاف من الأهالي خاصة الأطفال، لمشاهدة أناشيدها وبرامجها الترفيهية.

وكالة فلسطين اليوم لا تزال تقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المختلفة والتي يرغب الجمهور في مشاهدها، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد :

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

هذا كان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 ، ويمكنكم متابعة ترددات جميع قنوات النايل سات وأشهرها عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.