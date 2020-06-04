ببجي تتراجع عن تحديثها الأخير وتحذف الطوطم بشكل نهائي

تسبب تحديث لعبة ببجي العالمية جدلا واسعًا بعد اضافة جانب يسمى "طوطم" للركوع أمام صنم والحصول على أسلحة وامتيازات وهدايا في اللعبة، وهذا ما يتنافى مع الاسلام وفق ما أكده مركز الأزهر للفتوى الالكترونية.

ببجي تعتذر عن طوطم الصنم

إدارة ببجي قدمت اعتذرًا اليوم الخميس إلى مشتركيها قالت فيه: "رأيك هو أولويتنا.. تم إصدار تحديث جديد أمس لحل المشكلة.. لقد قمنا بحذف الطوطم من اللعبة! قم بالقفز إلى سانهوك وتحقق بنفسك، نعتذر عن هذا الأمر، وتذكّر دائما أننا نحاول خلق بيئة لعب ملائمة للجميع".

الأزهر يحذر من تحديث ببجي الأخير "طوطم"

وفي الوقت ذاته، حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروني من لعبة ببجي موبايل بعد إطلاق هذا التحديث.

وقال المركز في بيان صحفي: "لم يتوقف خطر اللعبة على القتل والانتحار وإيذاء النفس، وإنما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا، ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها، بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة".

واعتبر الازهر أن ذلك أمر شديد الخطر، عظيم التأثير في نفوس شبابنا والنشء من أبنائنا الذين يمثلون غالبية جمهور هذه اللعبة، مضيفًا: "لجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعةٍ أو دفع مَضرَّةٍ ولو في واقع إلكتروني افتراضي ترفيهي أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سبحانه، ويهون في نفسه عبادة غيره ولو كان حَجَرًا لا يضر ولا ينفع".



