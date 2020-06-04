إليك طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي مثل محلات العصائر في دقائق معدودة

يعتبر عصير الخروب الطبيعي من أكثر المشروبات شهرًا بين السكان، إذ يتميز العصير الداكن بميزات عديدة، كطعمه اللذيذ، علاوة على فوائده الصحية على جسم الانسان.

وتُعد خطوات عمل عصير الخروب الطبيعي داخل البيت، عملية سهلة ولا تحتاج إلا أي عناء من الصانع، إذ يترتب عليه تحضير مكونات العصير، واتباع الخطوات التي وضعناها في أسفل المقالة.

ولا زلنا في الموقع نقدم لكم كافة أنواع الوجبات والعصائر، وفي هذه المقالة سنضع لكم مقادير عصير المتوفرة في كافة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية.

كما في هذه المقالة، وضحنا لحضراتكم الفوائد الصحية لعصير الخروب، إذ يحافظ المشروب على الاعصاب ومعدل ضربات القلب، وفوائد أخرى.

مقادير عصير الخروب الطبيعي:

وهذه مكونات عصير الخروب، نصف كيلو من الخروب،وكوب واحد من السكر، ولتر من الماء، .

تابع خطوات طريقة عصير الخروب :

اولاً: وفي الخطوة الأولى على الصانع، ان ينقع الخروب في الماء، ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني، ثم اضع ماء الخروب على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان.

ثانيًا: ويعدها نضف إليه السكر ونتركه يغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا، يتم تركه حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة قم بوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجا، وبهذا تكون قد انهيت تحضير عصير الخروب الطبيعي.

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ابرز فوائد عصير الخروب :

أولاً: يعمل عصير الخروب الطبيعي على التقليل من نسبة الكولسترول بالدم، لاحتوائه على دهون قليلة الكثافة، كما يحمى من أمراض الأورام السرطانية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية القوية.

ثانيًا: كما يساهم عصير الخروب يحافظ على صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

ثالثًا: ويفيد في الحفاظ على صحة الأعصاب ومعدل ضربات القلب، كما يحتوي على مادة السيلينيوم التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالالتهابات والحفاظ على الغدة الدرقية.كما يحتوي العصير على نسبة قليلة من الدهون والسكريات.

رابعًا: ويحتوي عصير الخروب على البروتين والألياف الطبيعية التي تقوي الجسم.