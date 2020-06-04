ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا " في الأردن

سجلت الاردن، اليوم الخميس، ثمانية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة الاردنية، في بيان لها، إن من بين المصابين 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة (بريطانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 765 حالة.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، مشيرة إلى أنه تمّ إجراء 6027 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحصاً.

وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي تسمح بحريّة أكبر للحركة اعتباراً من السبت الموافق للسادس من حزيران 2020م، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة.