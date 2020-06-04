بدقائق معدودة طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي وإليك فوائده الصحية

اشتهر عصير الخروب الطبيعي بلذة طعمه ونكته الخاصة ولونه الداكن بين السكان، وعلى ذلك قمنا بوضع خطوات عمل عصير الخروب الطبيعي في البيت، بأسهل الطرق.

ولعصير الخروب الطبيعي فوائد صحية عديدة، حيثُ يحافظ على صحة الانسان ويقلل من نسبة الكولسترول في الدم وغيره من الفوائد، اما بالنسبة لطريقة تحضيره فهي سهلة وليست مقعدة، إذ عليك تتبع الخطوات الموضحة في الأسفل.

وتستمر وكالة فلسطين اليوم الاخباري في توفير طرق صناعة الوجبات والحلويات والمشروبات، وهنا قد وفرنا لحضراتكم طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي.

وفي هذه المقالة الرائعة، لقد وضعنا بين ايديكم فوائد عصير الخروب الطبيعي على جسم الانسان، ثم مكونات العصير، وطريقه عمله.

تعرف على مقادير عصير الخروب الطبيعي (مقادير) :

وهذه مكونات عصير الخروب، نصف كيلو من الخروب، لتر من الماء، وكوب واحد من السكر.

خطوات عمل عصير الخروب :

اولاً: وفي الخطوة الأولى عخطوات عمل عصير الخروب في البيت لى الصانع، ان ينقع الخروب في الماء، ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني، ثم اضع ماء الخروب على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان.

ثانيًا: ويعدها نضف إليه السكر ونتركه يغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا، يتم تركه حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة قم بوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجا، وبهذا تكون قد انهيت تحضير عصير الخروب الطبيعي.

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طالع فوائد عصير الخروب :

أولاً: يعمل عصير الخروب الطبيعي على التقليل من نسبة الكولسترول بالدم، لاحتوائه على دهون قليلة الكثافة، كما يحمى من أمراض الأورام السرطانية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية القوية.

ثانيًا: كما يساهم عصير الخروب يحافظ على صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

ثالثًا: ويفيد في الحفاظ على صحة الأعصاب ومعدل ضربات القلب، كما يحتوي على مادة السيلينيوم التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالالتهابات والحفاظ على الغدة الدرقية.كما يحتوي العصير على نسبة قليلة من الدهون والسكريات.

رابعًا: ويحتوي عصير الخروب على البروتين والألياف الطبيعية التي تقوي الجسم.