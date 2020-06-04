تويتر ينعى الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز بن آل سعود

نعى نشطاء سعوديون اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الأمير السعودي سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز بن آل سعود، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأطلق السعوديون وسم (سعود بن عبدالله الفيصل) على منصة تويتر، حيثُ تفاعل الكثير من النشاط، وعزوا بإخوانهم السعوديين على فراق الأمير سعود بن عبدالله الفيصل.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن عن وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز ظهر اليوم الخميس، جراء مرض عضّال ألم به.

وأكد الديوان الملكي، أن مراسيم دفن الأمير سعود سيكون غدًا الجمعة في العاصمة الرياض، وسيواري الثرى إلى أحد مقابر المدينة.

وقال حساب ghadh alassaf على حسابة تويتر :"لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..اللهم اغفر وارحم عمي صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل ..واجعل ما أصابه تكفير وطهور".

وشاطر المهندس سائد الينيزي بالاحزان والمواساة في تغريدة له، بوفاة فقيد الأسرة المالكة الكريمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز.

وسأل عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، الله عز وجل بأن تغمد رحمة روح الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنّاته.

وكتب حساب deem Khaled عن روح الأمير سعود بن عبدالله " اللهم تجاوز عنه واسكنه جنتك".

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..#اللهم اغفر وارحم عمي صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل ..واجعل ما أصابه تكفير وطهور ..#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون #سعود_بن_عبدالله_الفيصل ???? pic.twitter.com/U8VSZ1Pv3f — ghadh alassaf (@AlassafGhadh) June 4, 2020

نشاطركم الأحزان والمواساة لوفاة فقيد الأسرة المالكة الكريمة صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله الفيصل بن

عبدالعزيز،،،،

سائل المولي العلي القدير بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/BFo0l1jcRf — Eng.Saad Alenizi (@saadalenizi) June 4, 2020

إنتقل إلى رحمة الله الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز .. تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنّاته .



إنّا لله و إنّا اليه راجعون . pic.twitter.com/eX7x1kIpc1 — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ ???????? (@Alshaikh2) June 4, 2020

_ اللهم اغفر لعبدك #سعود_بن_عبدالله_الفيصل اللهم تجاوز عنه و اسكنه جنتك . — Deem khaled (@alb_deem) June 4, 2020

رحمك الله اخي #سعود_العبدالله_الفيصل وأسكنك فسيح جناته pic.twitter.com/ABsE95T7g9 — سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود (@snan71) June 4, 2020

اللهم اغفر وارحم عبدك سعود بن عبدالله الفيصل وثبته عند السؤال واجعل مثواه الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يا ارحم الراحمين pic.twitter.com/QzvUro35w9 — محمد بن عبدالرحمن بن ناصر (@mohammedalsaud) June 4, 2020

للهم ارحم عبدك #سعود_بن_عبدالله_الفيصل رحمة واسعة وتغمده برحمتك ..

اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك ..

اللهم أنزل نورا من نورك عليه ..

اللهم نوّر عليه قبره ووسع مدخله وآنس وحشته .. https://t.co/YnqYwsAylS pic.twitter.com/GqkoKY1Rnr — نورة بنت عبدالله (@BelaihedN) June 4, 2020