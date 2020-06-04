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تويتر ينعى الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز بن آل سعود

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 18:01 - 04 يونيو 2020
وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز بن آل سعود وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز بن آل سعود
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نعى نشطاء سعوديون اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الأمير السعودي سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز بن آل سعود، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأطلق السعوديون وسم (سعود بن عبدالله الفيصل) على منصة تويتر، حيثُ تفاعل الكثير من النشاط، وعزوا بإخوانهم السعوديين على فراق الأمير سعود بن عبدالله الفيصل.

 وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن عن وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز ظهر اليوم الخميس، جراء مرض عضّال ألم به.

وأكد الديوان الملكي، أن مراسيم دفن الأمير سعود سيكون غدًا الجمعة في العاصمة الرياض، وسيواري الثرى إلى أحد مقابر المدينة.

 وقال حساب ghadh alassaf على حسابة تويتر :"لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..اللهم اغفر وارحم عمي صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل ..واجعل ما أصابه تكفير وطهور".

وشاطر المهندس سائد الينيزي بالاحزان والمواساة في تغريدة له، بوفاة فقيد الأسرة المالكة الكريمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز.

وسأل عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، الله عز وجل بأن تغمد رحمة روح الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنّاته.

وكتب حساب deem Khaled عن روح الأمير سعود بن عبدالله " اللهم تجاوز عنه واسكنه جنتك".

 

 

 

 

 

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