أسهل طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي في المنزل

طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي في البيت، حيثُ اشتهر عصير الخروب بانه من أكثر العصائر تداولاُ وبكثرة لدى الأهالي والسكان، إذ يتميز الخروب بنكهته الخاصة وطعمه اللذيذ، وفوائد صحية جمة.

ويتميز عصير الخروب بأنه سهل التحضير كما باستطاعت الجميع عمل عصير الخروب في البيت، دون تكلف أو عناء.

ولا يزال "موقع فلسطين اليوم الاخباري" يقدم العديد من مكونات ومقادير الوجبات والحلويات والمشروبات، وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقة عمل عصير الخروب.

وقبل الانتقال إلى خطوات عصير الخروب الطبيعي، سننطرق إلى فوائد العصير التي وضحها خبراء التغذية، والتي تحافظ على صحة الانسان.

إليك فوائد عصير الخروب :

أولاً: يعمل عصير الخروب الطبيعي على التقليل من نسبة الكولسترول بالدم، لاحتوائه على دهون قليلة الكثافة، كما يحمى من أمراض الأورام السرطانية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية القوية.

ثانيًا: كما يساهم عصير الخروب يحافظ على صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

ثالثًا: ويفيد في الحفاظ على صحة الأعصاب ومعدل ضربات القلب، كما يحتوي على مادة السيلينيوم التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالالتهابات والحفاظ على الغدة الدرقية.كما يحتوي العصير على نسبة قليلة من الدهون والسكريات.

رابعًا: ويحتوي عصير الخروب على البروتين والألياف الطبيعية التي تقوي الجسم.

إليك مكونات عصير الخروب الطبيعي (مقادير) :

وهذه مكونات عصير الخروب، نصف كيلو من الخروب، لتر من الماء، وكوب واحد من السكر.

إليك طريقة عصير الخروب :

اولاً: وفي الخطوة الأولى على الصانع، ان ينقع الخروب في الماء، ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني، ثم اضع ماء الخروب على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان.

ثانيًا: ويعدها نضف إليه السكر ونتركه يغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا، يتم تركه حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة قم بوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجا، وبهذا تكون قد انهيت تحضير عصير الخروب الطبيعي.

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