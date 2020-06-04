القدرة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما رفع إجمالي الإصابات في غزة إلى 70

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين في أحد مراكز الحجر الصحي، ما رفع اجمالي إصابات بالفيروس 70 إصابة.

وأوضح القدرة حول آخر المستجدات لمواجهة فيروس كورونا، أن مجمل اصابات "كورونا" المسجلة في القطاع منذُ مارس الماضي، إلى 70 حالة، من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافى منها 18 حالة، مؤكدًا انه لازالت 51 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وبيّن، أن المختبر المركزي يجري فحص مئات العينات المخبري لإتمام برتوكول إنهاء الحجر الصحي للمستضافين، مؤكدًا أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تواصل جهودها وتتابع جملة الإجراءات الوقائية لتحصين المجتمع في موجهة جائحة كورونا.

وقال القدرة :"إن وزارتا الصحة والداخلية أنهت فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف في مراكز الحجر الصحي من بين العائدين في الدفعة الأخيرة من جمهورية مصر العربية"، مضيفًا أنه سيتم خلال الساعات القادمة انهاء الحجر الصحي لأعداد اخرى بعد صدور النتائج المخبرية وفق البرتوكول المعتمد.

ونبّه إلى أن تفشي الوباء في المنطقة يشكل تهديد مستمر على قطاع غزة، ويستوجب الالتزام التام بجملة الإجراءات الوقائية على مستوى المواطنين والقطاعات التي سيسمح بإعادة عملها وفق الضوابط الصحية التي اقرتها وزارة الصحة.

واكد أن وزارة الصحة لديها خطة للتعامل مع السناريوهات والمراحل المختلفة لتفشي وباء كورونا وتتطلب توفير 59 مليون دولار لسد اجتياحاتها من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وتدريب الطواقم والتوعية المجتمعية.

وذكر أن وزارة الصحة استلمت اليوم، جهازين لفحص الفيروسات ضمن المنحة التركية التي أعلن عنها سابقاً وذلك عبر منظمة الصحة العالمية التي نقدر دورها المساند للوزارة.

كما وأكدت وزارة الصحة ان ما وصلها في إطار خطتها لمواجهة جائحة كورونا حتى اللحظة 1.8 مليون دولار فقط من خلال المؤسسات الشريكة، مطالبةً كافة الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدرات المنظومة الصحية في مواجهة الجائحة

وشدّد القدرة، على أن وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الموارد الصحية جراء الحصار وعدم وصول حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التي وصلت للسلطة الفلسطينية من الدول والجهات المانحة لمواجهة جائحة كورونا.