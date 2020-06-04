العمصي: ارتفاع كبير وملحوظ في أعداد العاطلين عن العمل في صفوف اللاجئين

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن جائحة "كورونا" كشفت وأظهرت هشاشة إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لتوفير ظروف عملٍ لائق للعمال من اللاجئين في قطاع غزة.

وأفاد العمصي في تصريح صحفي أن نسبة البطالة في صفوف اللاجئين بلغت أكثر من 54%، فيما تستمر الوكالة بتقليص خدماتها في مجالات وقطاعات مختلفة، مبينا أن ذلك أدى لتدهور الظروف المعيشية لدى آلاف اللاجئين.

في السياق ذاته، استنكر نقيب العمال قرار "الأونروا" إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن القرار يأتي بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.

واستهجن العمصي تذرع "الأونروا" أن سبب القرار هو العجز المالي المتفاقم لديها وعدم قدرتها على الإنفاق، في وقت تعطي رواتب باهظة لكبار موظفيها الأجانب، الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتعلق بطريقة توجيه الأموال والصرف.