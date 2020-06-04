الأزهر في مصر يُحرم لعبة "ببجي موبايل" بسبب التحديث الأخير المُخل للعقيدة الشريعة

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر، اليوم الخميس، تحريم لعبة "ببجي موبايل" الشهيرة، جراء التحديث الجديد، إذ يشترط ركوع اللاعب ليحصل على معدات وأسلحة، وهو محرم وفق الشريعة الاسلامية.

وأوضح المركز الازهر، ان لعبة "ببجي موبايل" تضمن ركوع اللاعب لصنم في خريطة تسمى بـ"سانهوك" بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة، مؤكدًا أن ذلك تجاوز على عقيدة أبناء الامة الإسلامية.

وأشار الازهر، إلى أن لعبة "ببجي موبايل" لم تتوقف في حثها على القتل والانتحار وإيذاء النفس، وبذلك تشكل خطرًا حقيقًا على العقيدة الإسلامية.

وقال المركز الأزهر في بيان له: "إن التحديث الأخير على لعبة (ببجي موبايل) له خطر شديد في نفوس شباب الامة".

وأضاف الأزهر، أن لجوء الطفل أو الشاب إلى غير الله سبحانه؛ حتى في واقع إلكتروني افتراضي ترفيهي، أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سبحانه".

كما وأكد على حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة تشوه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين.